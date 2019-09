Honderden motards verzamelen aan kerk voor overleden kompaan Justin (67)

Peer -

Het leek gisteravond wel of heel Peer was samengekomen aan de kerk in het centrum om steun te betuigen aan de familie van de verongelukte Justin Wans (67). De gepensioneerde postbode werd vorige week aangereden tijdens een ritje met de motor. Zijn vrouw Lisette, die achterop zat, herstelt nog van haar verwondingen.