Bree / Oudsbergen -

De brandweer van Bree bestrijdt dinsdagavond een hardnekkig oliespoor van de Wolstraat in Bree tot de Hamonterweg richting de rotonde en Meeuwerkiezel. Over een afstand van in totaal zo’n 8 kilometer heeft iemand een spoor van wellicht hydraulische olie achtergelaten. De bestrijding met detergenten schuim kan het probleem niet verhelpen. Het wegdek bleef gevaarlijk glad waarna er niets anders op zat dan alles met absorberende korrels dicht te leggen.