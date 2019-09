Red Flames laten geen spaander heel van Kroatië: ruime zege dankzij hattrick Cayman

De Red Flames zijn hun kwalificatiecampagne voor het EK 2021 in Engeland uitstekend gestart. In Leuven lieten de Belgische vrouwen hun Kroatische opponent geen schijn van een kans: 6-1, onder anderen dankzij een hattrick van Janice Cayman.

België, het nummer 19 van de FIFA-ranking, begon als favoriet aan de partij tegen Kroatië, het nummer 55 pas van de FIFA-ranking. Na een studieronde van een kwartier besloten de troepen van bondscoach Yves Serneels een versnelling hoger te schakelen. En dat deed de Kroatische vrouwen meteen naar adem happen. Het succes volgde snel. Wullaert vond aan de tweede paal de volledig vrijstaande Cayman die Juve-doelvrouw Bacic kansloos liet. Het sein voor de Flames om er een demonstratie van te maken. De volledig vrijstaande De Caigny knikte net voor de pauze dan ook volledig verdiend de tweede Belgische treffer tegen de touwen.

Doelsaldo

Aangezien het doelsaldo doorslaggevend kan zijn, bleven de Belgische dames ook in de tweede helft vol doorgaan. En hoe! De Kroatische vrouwen wisten niet waar eerst de bressen dichten en toen Cayman er iets voor het uur - wat zag die Kroatische doelvrouw er slecht uit - haar tweede van de avond scoorde, doofde het voor bij de tegenstanders helemaal. Opnieuw Cayman, Deloose en Vanmechelen dreven de score op tot zes-nul, de overigens fraaie eerredder van Lojna kon de pret bij de Flames niet drukken.

België speelt in zijn kwalificatiegroep op weg naar het EK 2021 in Engeland ook nog tegen Zwitserland (FIFA 18), Roemenië (FIFA 42) en Litouwen. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De zes andere tweedes spelen barrages om de drie resterende tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst.