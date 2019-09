De kater is verteerd. Het was balen toen Club Brugge spits Mbaye Diagne zondag nog weg graaide voor de neus van Anderlecht, maar manager Michael Verschueren laat zich niet kisten. Hij is ontgoocheld in blauw-zwart, maar blikt toch tevreden terug op zijn transferbeleid. “Ik hoop voor Diagne dat hij de goeie keuze maakte.”