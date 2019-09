WilrijkTot dinsdagavond laat zochten brandweermannen in Wilrijk naar een spoor van Louisa (87), de laatste vermiste na de zware ontploffing. Drie andere bewoners van 76, 57 en 47 jaar konden in de namiddag levend vanonder het puin gehaald worden. Of er een verband is tussen de explosie en een recent gaslek in de straat, wordt nog onderzocht.