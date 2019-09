“Mentale opvoeding moet in het lespakket van scholen”

Dirk Hermansis een autoriteit op het vlak van gedragstherapie. De klinisch psycholoog, verbonden aan de KU Leuven, is diensthoofd van de Onderzoekseenheid Gedrag, Gezondheid en Psychopathologie en hoofdopleider van de postgraduaatopleiding gedragstherapie. Hij is co-auteur van ‘Inleiding tot de Gedragstherapie’, hét standaardwerk over de materie. Eén op de vijf mensen krijgt ooit in z’n leven af te rekenen met een angststoornis, en die kan soms zúlke grote proporties aannemen dat een patiënt gehinderd wordt in zijn hele functioneren. Gelukkig zijn er dan specialisten als Truienaar Dirk Hermans (51), die het probleem met wortel en tak proberen uit te roeien. Helaas is er volgens de gedragstherapeut amper aandacht voor angststoornissen. “De overheid is er te weinig mee bezig”, zegt hij. “En da’s problematisch, gezien het gigantisch grote aantal mensen dat ermee te maken krijgt. Het zijn soms échte handicaps waar mensen zwaar onder kunnen lijden. Dit thema moet dus dringend op de agenda, want het is een zeer belangrijk maatschappelijk fenomeen.”