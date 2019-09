Zondag kan je voor het eerst in 20 jaar het hoofdgebouw van het Domherenhuis in Zolder bezoeken. Eigenaar Limburgs Landschap vzw is zelf verhuisd naar de rechtervleugel en wil nog heel veel andere mensen laten meegenieten van het kasteeltje. “Wie een origineel idee heeft, mag ons dat altijd laten weten,” zegt directeur Frans Verstraeten.