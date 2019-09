Staghound T17e1. Dat is de officiële naam van de tank die de Limburgse vzw Taskforce Liberty aan het restaureren is. Het voertuig, met een 37-mm kanon, is in 1944 in Normandië het Europese vasteland opgereden om Europa te bevrijden. Als de tank zijn oude glorie terugkrijgt, dan wordt hij ingezet tijdens herdenkingsplechtigheden rond de Tweede Wereldoorlog.