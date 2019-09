KVG Bocholt-Bree op jaarlijkse uitstap

Bocholt - KVG Bocholt- Bree bezocht het Fruitbelevingscentrum Stroopfabriek in Borgloon en de Belgische Fruitveiling (BFV) in Sint Truiden.

Op dinsdag 3 september organiseerde het bestuur van KVG Bocholt-Bree de jaarlijkse busuitstap. Liefst 42 leden schreven zich hiervoor in. In de voormiddag stond een bezoek aan de gerestaureerde stroopfabriek van Borgloon op het programma. Met deskundige begeleiding van twee gidsen werd een beeld geschetst van de fruitproductie in Haspengouw en de verwerking van het fruit tot onder andere stroop van appelen, peren, bieten en ook zacht fruit.

Tijdens de middag werd een lekkere maaltijd geserveerd in de Smaakfabriek. In de namiddag stond nog een bezoek gepland aan de Fruitveiling BFV in Sint-Truiden. Ook hier kregen we een deskundige uitleg over de werking van een fruitveiling en over de producten die hier verhandeld worden. Er werd ook een "koud" bezoek gebracht aan de koelcellen, waar het aangevoerde fruit gekeurd, verhandeld en bewaard wordt.

Met een lekkere tas "warme" koffie en een stuk taart werd deze leerrijke en ook gezellige dagreis afgesloten.