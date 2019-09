Oudervering VKS en VLS Paal verwennen de ouders

Paal

Beringen - Oudervereniging VKS Hand in Hand en VLS De Buiteling verwenden de ouders tijdens de eerste schooldag.

Aan de schoolpoort van VLS De Buiteling en VKS Hand in Hand had de oudervereniging een standje opgezet om de ouders met een koffie, frisdrank en stukje cake welkom te heten. Zo kon men rustig nadat men hun kind aan de juffen en meester had toevertrouwd, nog wat bijpraten over de vakantie. De oudervereniging bracht het standje dat ’s morgens in het centrum stond, tegen het eind van de dag naar de wijkschool op Brelaar-Heide zodat de directrice ook daar een babbeltje met de ouders kon maken.