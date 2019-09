Studie bewijst: optimisten leven tot tien jaar langer, maar maakt geld echt niet gelukkig?

Wie positief in het leven staat, leeft langer. Véél langer zelfs: optimistische vrouwen worden tot 15 procent ouder en halen gemakkelijker de 85, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Geluksprofessor Lieven Annemans bevestigt: “We weten dat geluk echt invloed heeft op onze fysiologie en ons leven zo verlengt.”

Ben je als het regent gewoon blij dat je de bloemen in de tuin geen water moet geven? Denk je als je je job verliest meteen aan de nieuwe opportuniteiten die zich zullen aandienen? Zie je altijd een halfvol glas, ook al is het bijna leeg? Dan zal je aanzienlijk langer op deze planeet rondlopen dan gemiddeld. Een Amerikaanse studie van de Universiteit van Boston, die 71.000 mensen tien jaar lang volgde, toont aan dat positivo’s een stuk langer leven: mannen tot 11 procent en vrouwen zelfs tot 15 procent. Mensen die positief in het leven staan worden ook gemakkelijker 85 jaar en ouder. Uit een ander, Brits onderzoek blijkt ook dat mensen die een hartaanval overleefden en positief in het leven staan, een jaar later minder kans hadden op een tweede hartaanval.

Waarom dat zo is, werd door de Amerikanen niet dieper onderzocht. Maar onderzoekers schuiven een aantal mogelijke redenen naar voren. Zo hadden de optimisten een gezondere levensstijl, dronken ze minder en rookten ze minder, hadden ze een actievere levensstijl en meer vrienden.

Inkomen niet van belang

Professor Lieven Annemans aan de UGent, die betrokken is bij het Nationaal Geluksonderzoek in België, verbaast zich niet over de resultaten. “Ter voorbereiding van ons Geluksonderzoek hebben wij ook heel wat studies geraadpleegd en geprobeerd externe factoren zoals inkomen, levensstijl of sociale status weg te filteren. Niet simpel, want alles is voor een stuk verweven met elkaar. Eet je gezonder omdat je gelukkig bent, of ben je gelukkig omdat je gezonder eet? Daar kunnen we momenteel weinig uitspraken over doen”, zegt Annemans. “Maar uit de twee studies kunnen we wel concluderen dat mensen die gelukkig zijn, langer leven.”

En we hebben het niet over een paar maanden: de studies die Annemans onder de loep nam, spreken van 14 procent langer leven, of tussen de 7,5 en 10 jaar extra. “We zijn er al langer van overtuigd dat de psychologische toestand wel degelijk een effect heeft op de fysiologie. En de studies bevestigen dat ook als er abstractie wordt gemaakt van inkomen, levensstijl of opleidingsniveau.”

En hoe worden we zulke gelukkige optimisten die veel langer meegaan? “Dat is moeilijker te vatten. Geluk is eigenlijk een bijproduct van zaken die goed gaan. Een goede sociale kring geeft bijvoorbeeld geluk, daar zou je aan kunnen werken. Maar ook een job kan voor geluk zorgen. Het is moeilijk om tips te geven die voor iedereen werken. Gewoon gelukkig doen, zal niet de oplossing zijn.”