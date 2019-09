Paal

Beringen - Fijn dat je er ’BIJ’ bent, zo werden de kleuters van Hand in Hand Paal verwelkomd.

Bij de kleuters van Hand in Hand was het rustig aan de schoolpoort, de ouders en kleuters kregen rustig de tijd om afscheid te nemen. Hier en daar een traantje dat snel verdween als ze met de juf in hun gezellig klasje waren. De juffen waren druk bezig met vele leuke activiteitjes in hun klasje. Iedereen kreeg een stempeltje om zo te laten zien dat men er ’BIJ’ hoort.