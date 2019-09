Met maxima die deze week amper 20 graden aantikken, is het tijd om uw opzetbaar zwembad weer op te bergen. Alleen, waar moet u met al dat water naartoe? “Vooral niet de tuin in laten lopen als het chloor bevat.”

De verkoop van opzetbare zwembaden zit al jaren in de lift. Logisch, voor een prikje heeft u tegenwoordig een groot en stevig zwembad in huis dat in de winter gewoon het tuinhuisje in kan. “De meeste ...