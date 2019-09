US Open: Elina Svitolina bereikt als eerste de halve finale in New York, Elise Mertens al in halve finale… dubbelspel

Elina Svitolina (WTA 5) heeft zich vanavond geplaatst voor de halve finales van de US Open. De 24-jarige Oekraïense won in twee sets met 6-4 en 6-4 van de vier jaar oudere Britse Johanna Konta (WTA 16). De wedstrijd duurde 1 uur en 39 minuten. Elise Mertens plaatste zich dan weer voor de halve finale van het dubbelspel.

Bij de laatste vier neemt Svitolina het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Serena Williams (WTA 8) en de Chinese Wang Qiang (WTA 18). Svitolina staat voor de tweede keer in haar carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. Eerder dit jaar sneuvelde ze in dat stadium op Wimbledon tegen de Roemeense Simona Halep.

In de andere tabelhelft neemt Elise Mertens het morgen op tegen de Canadese Andreescu, het vijftiende reekshoofd. Mocht onze landgenote de halve finale bereiken, moet ze het opnemen tegen de winnares van de partij tussen de Zwitserse Bencic en de Servische Vekic.

Mertens al in halve finale dubbel

De Limburgse was vandaag al wel actief in het dubbelspel. Aan de zijde van haar Wit-Russische partner Sabalenka nam het als vierde reekshoofd geplaatste duo in de kwartfinale de maat van het Chinese duo Duan-Zheng in twee sets: 6-4, 6-3. De tegenstander in de halve finale wordt ofwel het Amerikaanse duo Dolehide-King of het Oekraïens-Letse duo Kichenok-Ostapenko.

