STVV-aanwinst Ito stoomt zich tijdens interlandbreak klaar voor grote werk

Met Junya Ito van KRC Genk kon de Belgische competitie al ruimschoots kennismaken. Op de eerste speelminuten van naamgenoot Tatsuya Ito bij STVV is het voorlopig nog wachten. De Japanner moest voor de match in Eupen afhaken met een keelontsteking. Wellicht debuteert hij snel na de interlandbreak. “Ik heb geen haast. Ik ben hier pas”, tempert de aanvallende middenvelder.

STVV nam Tatsuya Ito vorige maand over van Hamburg. Marc Brys wilde de 22-jarige Japanner al brengen tegen Zulte Waregem, maar toen was hij nog niet speelgerechtigd. Tegen Eupen was Ito dat wel, maar ...