Hasselt -

De stad Hasselt is vandaag gestart met het proefproject “Het Winkelbusje”. Het doel van het project is om senioren die maar moeilijk te been zijn, te helpen met het doen van hun boodschappen en dus ook met het vervoer naar de winkels. Het is voor het eerst dat Hasselt uitpakt met een dergelijk initiatief, dat bedoeld is voor de eigen voorzieningen maar ook voor de andere huisvestingsmaatschappijen.