Amerikanen hebben geen ‘Dream Team’ meer: pas in verlenging voorbij Turkije op WK basketbal

De Verenigde Staten zijn dinsdag in hun tweede groepswedstrijd op het WK basketbal in China ei zo na onderuit gegaan tegen Turkije. De Amerikanen, die het zonder hun grootste sterren moeten doen, haalden het pas na een verlenging met 93-92.

De Turken zullen zich nog lang herinneren hoe ze in de slotseconden vier vrijworpen misten, eerst door Dogus Balbay en daarna door Cedi Osman. Ook de beste man op het veld was een Turk, Ersan Ilyasova was namelijk goed voor 23 punten en 11 rebounds, en toch ging de zege naar de VS. De Amerikanen van coach Gregg Popovich, tevens trainer van San Antonio, konden rekenen op 15 punten van Khris Middleton en 14 van Kemba Walker.

In groep F kwam het wel tot een regelrechte verrassing, want Brazilië stuntte daar met 79-78 tegen outsider Griekenland. In groep G ging Duitsland, dat nu uitgeschakeld is, verrassend met 70-68 onderuit tegen de Dominicaanse republiek. (belga)