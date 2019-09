Op cruise met Samana

Tessenderlo - Mobiel of minder mobiel, iedereen droomt wel eens van een cruise, de mensen van Samana Tessenderlo centrum lieten het niet bij dromen.

Op donderdag 29 augustus was het eindelijk zover, 133 dapperen stapten in de bussen op de Vismarkt in Tessenderl. De lift bracht de minder mobiele mensen zonder problemen in de bus, met dank aan de chauffeur. De overige, meestal kwieke tachtigers namen plaats in de luxe dubbeldekker. Om stipt 13u30 stopten de bussen aan de kade in Hasselt. De voorziene plaatsen op het bovendek waren gezien het mooie weer al snel volzet. De minder mobiele mensen werden door het vriendelijke personeel van ons cruiseschip, de Limburgia, vakkundig aan boord gebracht. Nadat iedereen wist waar de reddingsvesten zich bevonden, en na de gerustsellende woorden van de kapitein, was het tijd om af te varen richting Lummen. Keren deden we ter hoogte van het industrieterrein van Heusden-Zolder.

Bij een goed glas bier of wijn rolden al snel stoere zeemansverhalen over de tongen. Honger of dorst werd er tijdens deze cruise niet geleden. Wie over goede zeemansbenen beschikte, ging geregeld een kijkje nemen op het bovendek. Ruim voor de sasdeuren van Godsheide gooide de stuurman het roer om en voeren we terug naar ons vertrekpunt. De omgeving verkennen vanop het water is een reis waar onze leden nog lang zullen over napraten.