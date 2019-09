Eden Hazard duikt op in Tubeke in… Peugeotje 207

Eden Hazard bood zich vanmiddag aan in Tubeke voor een eerste bijeenkomst met de Rode Duivels in het kader van de interlands tegen Schotland en San Marino. Niet voor lang, de kapitein van de nationale ploeg keerde geblesseerd terug naar Madrid. En toch deed Hazard opnieuw van zich spreken, al was het maar voor het voertuig waarmee hij naar Tubeke kwam afgezakt.

Of hij even de auto van zijn mama mocht lenen… We horen het Eden Hazard zo vragen. Van het ouderlijke huis in ’s Gravenbrakel naar Tubeke is ook maar tien kilometer, wat zou er fout kunnen lopen. “Doe maar, Eden. Maar voorzichtig, hé.” Eden, grijnzend: “Oui, maman!”

Of het zo gelopen is, weten we niet. Maar Eden Hazard tjokte vanmiddag wel degelijk in een Peugeot 207 de parking op van het oefencentrum in Tubeke, daar waar de dure luxewagens elkaar doorgaans verdringen onder aanvoering van de exclusieve Bentley van Romelu Lukaku.

Met een weeksalaris van om en bij de 400.000 euro - wat overeenkomt met een kleine 57.000 euro per dag - kan Eden Hazard zich uiteraard wel wat meer luxe permitteren. Voor de duurste dieselversie van een Peugeot 207 betaal je 21.500 euro. Op één week tijd zou Hazard zich dus… bijna twintig 207-tjes kunnen aanschaffen. Bizar is dat Kylian Hazard, als speler van Cercle Brugge duidelijk de mindere van zijn broers, onlangs werd betrapt aan een snelheid van 240 km/u in zijn Audi S3. De broer van Eden en Thorgan speelde alvast zijn rijbewijs kwijt.

Ach, Hazard en auto’s. Het lijkt de stervoetballer allemaal weinig te kunnen schelen? Hij is trouwens niet de enige Rode Duivel die niet hoeft uit te pakken met zijn wagenpark. Zo liet Jan Vertonghen zich wel eens aan het spelershotel afzetten door zijn moeder in haar bescheiden Toyota.