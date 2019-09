Youtube verwijdert miljoenen video’s die “aanzetten tot haat”

Het aantal video’s dat Youtube heeft verwijderd voor het “aanzetten tot haat”, is het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd tot meer dan 100.000. Dat schrijft Susan Wojcicki, CEO van Youtube, in een blogbericht op dinsdag. In dezelfde periode werden meer dan 17.000 Youtubekanalen geblokkeerd en werden meer dan 500 miljoen commentaren op de video’s verwijderd voor haatdragende inhoud.