Duizenden willen doodstraf voor geweld tegen vrouwen in Zuid-Afrika

Een petitie op change.org roept op om de doodstraf in Zuid-Afrika opnieuw in te voeren voor geweld tegen vrouwen en verzamelde ondertussen meer dan 400.000 handtekeningen. De petitie komt er nadat bekend raakte dat een 19-jarige studente, Uyinene Mrwetyana, dit weekeinde was verkracht en vermoord. “Dit is een zeer donkere periode voor ons als land”, reageerde de Zuid-Afrikaans president Cyril Ramaphosa.