Primoz Roglic slaat toe in tijdrit Vuelta, ritzege en leidersplaats voor Sloveen van Jumbo-Visma

Primoz Roglic heeft een optie genomen op de eindzege in de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma won de tiende etappe, een individuele tijdrit van net geen veertig kilometer. Roglic neemt meteen ook de rode leiderstrui over van Nairo Quintana die veel tijd verloor. Ook Valverde en Miguel Angel Lopez deelden in de klappen.

Wat hebben de Rondes van Frankrijk en Spanje dit jaar met elkaar gemeen. Toch wel wat, zo blijkt. Niet alleen beperkten beide parcoursbouwers het aantal tijdritkilometers tot één ploegentijdrit en één individuele tijdrit, bovendien lag de finish van zowel de Tour- als Vuelta-chronoproef in… het Franse Pau. De renners kregen vandaag wel 36 kilometer onder de wielen geschoven, negen meer dan in de Tour. Maar het parcours waar Julian Alaphilippe op 19 juli de wereld verbaasde met winst, was een pak zwaarder dan wat de renners vandaag te verwerken kregen.

Toch zou deze tijdrit richtinggevend worden. Met Primoz Roglic op nauwelijks zes seconden klassementsleider Quintana leek het onmogelijk dat de Sloveen ’s avonds niet in het geel zou staan. De kopman van Jumbo-Visma is een specialist van het gevecht tegen de klok, wat van zijn rechtstreekse tegenstanders niet kan worden gezegd.

Richttijd Bevin

Vanuit Belgische hoek was het in eerste instantie uitkijken naar de tijd die Thomas De Gendt zou realiseren. De hardrijder van Lotto-Soudal verraste in de Tour de France nog met een derde plaats waarbij hij enkele ritwinnaar Alaphilippe en Geraint Thomas moest voorlaten. Zo’n vaart liep het deze keer niet. De Gendt reed nog wel een verdienstelijke chronorace maar klokte bij het moment van aankomst ‘slechts’ de vierde tijd, bijna een volle minuut trager dan Patrick Bevin, de Nieuw-Zeelander van CCC. De Gendt gaf vandaag al aan dat zijn conditie zich in een dalende lijn bevond en dat hij daarom paste voor het WK op de weg. Zijn eindtijd kon dat alleen maar bevestigen, al klokte de Oost-Vlaming uiteindelijk nog altijd de zevende tijd.

💨🚴‍♂️The flying Kiwi! 🇳🇿 @PaddyBevin / 🇪🇸 Patrick Bevin es por ahora la referencia en la línea de meta de Pau. #LaVuelta19 pic.twitter.com/lvyBrXA6tw — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2019

De Slovenen wilden er duidelijk een demonstratie van maken. Tadej Pogacar, het 20-jarige supertalent en zondag nog ritwinnaar van een uitgeregende Pyreneeënrit, zette al meteen de snelste richttijd neer. Slechts één renner zou zijn tijd aan het eerste tussenpunt - na twaalf kilometer - verbeteren: Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma deed daar al 21” seconden sneller dan Roglic, Valverde moest al veertig seconden prijsgeven, de Colombianen Quintana en Lopez gingen al meer dan een minuut in het rood.

Dat Roglic in Pau de rode leiderstrui zou overnemen, stond dan al vast. Maar met hoeveel voorsprong op Valverde en co hij aan de resterende elf etappes zou beginnen, was nog een open vraag. Pogacar bekocht zijn snelle start met een lichte terugval, Valverde hield behoorlijk stand maar vooral Nairo Quintana deelde serieus in de klappen. De Colombiaan kende bij het tweede tussenpunt al een achterstand van 2’12” op zijn Sloveense uitdager. Tussendoor realiseerde ook Dylan Teuns een meer dan behoorlijke tijd, de Limburger zou uiteindelijk als negende worden afgevlagd, een plaats die hij ook in het algemeen klassement heeft ingenomen.

Roglic kreeg meteen de felicitaties van echtgenote Lora en zoontje Lev.

Pogacar betaalde prijs voor zijn onbezonnenheid en realiseerde aan de finish de tiende tijd. Hij bleef wel nog nipt Valverde voor die als dertiende werd afgevlagd. Roglic kreeg in de slotkilometers nog Lopez in het vizier. De Sloveen deed aan de finish 25 seconden beter dan Bevin maar was daarmee wel 1’40 sneller dan Valverde en volle twee minuten dan Miguel Angel Lopez. Nairo Quintana verloor nog meer tijd, Roglic is de nieuwe leider met bijna twee minuten voorsprong op Alejandro Valverde, Nairo Quintana moet exact drie minuten goedmaken op de nieuwe leider in het algemeen klassement.

#LaVuelta19 A falta de la llegada de Nairo Quintana así va a quedar el top-10 de la etapa. pic.twitter.com/N5hq9VADI2 — Ciclismo a Fondo (@Ciclismoafondo_) September 3, 2019