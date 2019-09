Kristen Stewart over hoge Hollywood-eisen: “Ik mocht niet hand in hand lopen met mijn lief”

De Amerikaanse actrice Kristen Stewart werd destijds vriendelijk verzocht om de hand van haar vriendin niet vast te nemen in het openbaar. De reden? Dan zou ze meer kans maken op grotere filmrollen. Dat zegt de 29-jarige ster in een interview met modeblad Harper’s Bazaar.

Kristen Stewart met haar ex Stella Maxwell Foto: ISOPIX

Kristen Stewart is in het verleden verliefd geweest op mannen en vrouwen, maar voor de filmindustrie in Hollywood kwam het goed uit dat ze haar relaties met vrouwen geheimhield. “Mijn managers wilden dat ik mijn seksuele voorkeur vernorg”, klinkt het. “Ze hebben me letterlijk gezegd dat als ik kans wilde maken op een grote filmklus, zoals een rol in een Marvel-film, dat ik mezelf voordeel zou doen als ik niet hand in hand liep met mijn vriendin.”

Stewart heeft dit echter altijd geweigerd. “Ik wil niet met zo’n mensen samenwerken”, voegt ze er eraan toe. Die ingesteldheid heeft haar geen windeieren gelegd. Binnenkort is ze te zien in de nieuwe remake van ‘Charlie’s Angels’.

Stewart was in het verleden onder meer samen met de Britse acteur Robert Pattinson en ‘Snow White and the Huntsman’-producer Rupert Sanders. In 2015 verscheen ze voor het eerst in het openbaar met een vrouw, experte visuele effecten Alicia Cargile. Daarna volgden relaties met artieste St. Vincent en Victoria’s Secret model Stella Maxwell, die nu samen is met model Cara Delevingne. Vandaag wordt ze gelinkt aan scenarioschrijfster Dylan Meyer.