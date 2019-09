Opmerkelijk: Brits parlementslid loopt (letterlijk) over naar oppositie in Lagerhuis

De regering-Johnson moest voor haar meerderheid in het parlement sowieso al rekenen op de gedoogsteun van de Noord-Ierse unionisten van de DUP. Ondanks die steun was de 'working majority' van Johnson beperkt tot slechts 1 zetel. Door het vertrek van Philip Lee is de premier dus ook die meerderheid kwijt.

As Johnson talked Tory MP Philip Lee stood up and walked across the floor of the Commons and sat down with the Lib Dems (top right). pic.twitter.com/cRLh6FRejT