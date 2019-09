Passagiers kunnen ogen niet geloven: vrouw neemt pony mee in vliegtuig

Passagiers op een vlucht van Chicago naar Omaha trokken vorige week grote ogen toen er een pony meereisde. Beelden van de opmerkelijke passagier werden al talloze keren bekeken en gedeeld op sociale media, en opgepikt door Amerikaanse nieuwszenders. Uiteindelijk kwam aan het licht dat het dier geen onbekende is en zelfs accounts heeft op onder meer Instagram en Facebook. ‘Flirty’ is ook niet zomaar een pony: ze is een assistentiedier en waakt over mensen met een beperking.

Flirty de pony kreeg tijdens de vlucht voortdurend lekkernijen tijdens het dalen en opstijgen. “Zodat ze zou kunnen slikken en haar oren niet verstopt zouden raken”, aldus haar eigenares. Volgens de vrouw schudde de pony enkele keren met haar kop uit ongemak, maar bleef ze meestal kalm tijdens de vlucht, die zo’n anderhalf uur duurde.

Toen het vliegtuig op kruissnelheid vloog, viel het kleine paard in slaap en was ze erg rustig. Maar een vliegtuig is niet groot genoeg voor een pony en ze botste voortdurend tegen andere zetels. “Voortaan nemen we toch de auto”, klinkt het. “Dat is veel gemakkelijker voor Flirty en veroorzaakt minder ongemak voor medepassagiers.”

