Bewoonster Cécile Laenen schoot vol tranen toen ze deze middag zag hoe zwaar ze getroffen is door de explosie: “Mijn huis ligt plat. Alles is weg. En mijn man ligt in het ziekenhuis.” Ook de andere getuigenissen geven aan hoe verwoestend de knal was, en hoe groot de impact in de rest van de wijk.