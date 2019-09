“Spaghetti bolognese bestaat niet.” En al zeker niet met paprika, champignons of – het ergst van al - gruyèrekaas. Op Radio 1 heeft de Genkse chef Peppe brandhout gemaakt van het pseudo-Italiaanse gerecht. Maar wie weet kan jij Peppe wel bekeren?

Het was bij Kobe Ilsen in het programma ‘#Weetikveel’ op Radio 1 dat Peppe Giacomazza, chef van La Botte, nog eens fel van leer trok tegen de spaghetti bolognese. Hoewel het gerecht een klassieker is ...