Lei Beaumont gaat voor de vrijspraak op zijn tweede assisenproces

Tongeren -

Van 11 tot 18 oktober wordt het assisenproces van Lei Beaumont overgedaan in Tongeren. De zeventiger bleef weg op zijn eerste proces en werd zo bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64) in 2009 in Vucht bij Maasmechelen. Beaumont stuurde dinsdagochtend ook zijn kat naar de voorbereidende zitting waar te noteren viel dat hij voor de vrijspraak gaat.