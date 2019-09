TIPS. Deense mode scoren en een ode aan je favoriete aperitief

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Weg met luizen



De start van een nieuw schooljaar betekent helaas ook vaak dat kinderen naar huis komen met… luizen. Is het nog niet zo ver? Dan heeft het Belgische merk Elimax een preventieve shampoo in het gamma, kwestie van de beestjes op een veilige afstand te houden. Hebben neten zich toch al in de lokken van je kinderen genesteld? Dan kun je ze met de lotion voorgoed verwijderen. Prijs: 20,66 euro voor de lotion. Verkrijgbaar bij de (online) apotheek.

www.elimax.be

Voor het aperitiefmoment

Fans van het Italiaanse aperitiefdrankje Aperol Spritz kunnen hun liefde ervoor nu uiten met een T-shirt of een ander kledingstuk. Het merk heeft naar aanleiding van de honderdste verjaardag een online fanshop in het leven geroepen waar je accessoires kunt kopen. Naast kleding, vind je er ook de typische glazen en zelfs strandstoelen. Shirts te koop vanaf 27,50 euro.

www.aperolspritzfanshop.be

Lopen voor het goede doel

Sportieve dames, verenigt u! Op zondag 29 september kunnen jij en je vriendinnen verschijnen aan de startlijn van de Race for the Cure®, een wandel- en loopwedstrijd in het voordeel van de nationale borstkankercampagne Think Pink. Steun borstkankerpatiënten door je naar een van de startplaatsen - Ter Kamerenbos in Brussel, Linkeroever in Antwerpen en l’Arsenal in Namur - te begeven. Vooraf inschrijven (via onderstaande link) kost 15 euro per persoon.



www.think-pink.be/en/raceforthecure

Deense mode scoren

Het Deense modelabel Samsøe & Samsøe organiseert op vrijdag 6 september een grootse sample sale - iets om in je agenda te plaatsen als je van minimalistische mode uit Scandinavië houdt. De gouden tip: kom vroeg. Het label opent slechts één dag de deuren van zijn showroom ter hoogte van het Antwerpse Schipperskwartier. Beschikbare maten: small voor dames, large voor heren. Place to be: Huikstraat 10, vanaf 10 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds. Betalen kan cash of met kaart.

www.samsoe.com