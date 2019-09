Hoe overleef je de zon als die plots dodelijk blijkt: eerste Belgische Netflix Original-serie in 2020 te bekijken

In 2020 komt de eerste Belgische Netflix Original-serie ooit op de streamingdienst. Into the night wordt geregisseerd door het Belgische duo Inti Calfat en Dirk Verheye. De zesdelige reeks is geschreven door Jason George, de man achter Narcos.

Hoe overleven we wanneer biologisch leven niet langer levensvatbaar is? Dat is de centrale vraag in Into the night. De zesdelige reeks speelt zich af ten tijde van een kosmische ramp aan boord van een vlucht vanuit Brussel. De acteurs komen uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Rusland en Turkije.

Het wordt de eerste Belgische Netflix Original-serie ooit, geregisseerd door het Belgische duo Inti Calfat en Dirk Verheye (Over water) en geproduceerd door Entre Chien et Loup. De schrijver van de zesdelige reeks is Jason George, de man achter Narcos en The protector. Hij zal showrunner en executive producer zijn, samen met Tomek Baginski (The witcher, The cathedral) en Jacek Dukaj. Die laatste is de auteur van de succesvolle roman The old axolotl, waarop de serie gebaseerd is.