Italiaanse schorpioen en Iberische pad per toeval van vakantie meegebracht

Oudsbergen -

Dinsdagvoormiddag kwam in het Natuurhulpcentrum in paniekerig telefoontje binnen. In een huis in Koersel zat een schorpioen. Wat er moest gebeuren om het giftige dier weg te krijgen. Dit exemplaar - waar het slecht mee afliep - is niet het enige onverwacht souvenir dat van een vakantie meekwam. In het centrum zitten intussen al een Iberische pad en een Italiaanse schorpioen die zich tussen de bagage hadden verstopt voor een enkeltje West-Europa.