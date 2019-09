Limburgse patentaanvragen blijven ondanks stijging onder Vlaams gemiddelde

In 2018 dienden de Limburgse ondernemingen 117 aanvragen in om ideeën, producten of diensten te beschermen met een Europees patent. Dat is een stijging van 26 procent in vergelijking met vorig jaar, en de grootste stijging van alle Vlaamse provincies. De Limburgse patentaanvragen blijven wel nog onder het Vlaams gemiddelde.

Na een sterke terugval van het aantal aanvragen in 2017, kende Limburg in 2018 de grootste stijging van het aantal aanvragen. Limburg is echter niet de koploper in Vlaanderen, want respectievelijk Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn de provincies waar het meest patentaanvragen werden gedaan.

“Limburg is een provincie met overwegend meer kmo’s dan in andere provincies. Door de afwezigheid van extreme uitschieters in onze provincie - zoals Solvay, Umicore en Imec - blijft Limburg dus ‘laag’ scoren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg.

Een recente studie van het European Patent Office en het European Union Intellectual Property Office toont dat kmo’s die patenten registreren, een grotere kans hebben om sneller te groeien. “Daarnaast is het voor bedrijven met internationale groeiambitie een belangrijk hulpmiddel om hun activiteiten op te schalen en te concurreren met grote ervaren spelers op deze internationale markten”, stelt Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie en innovatie van Voka - KvK Limburg.

Met 1.482 patentaanvragen vertegenwoordigt Vlaanderen 62,9 procent van alle Europese patentaanvragen in ons land. Het Vlaams gewest staat op de elfde plaats van de Europese regio’s met het grootste aantal patentaanvragen.

Bedrijven hebben de optie om een Belgisch patent aan te vragen voor bescherming op het Belgische grondgebied, of een Europees patent bij het European Patent Office (EPO). Daardoor kan de uitvinding beschermd worden in meerdere Europese lidstaten.