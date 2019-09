Nieuwe fietsroute van bijna 1.300 kilometer lang tussen Engeland en Schotland geopend

Cycling UK stelde maandag een nieuwe fietsroute voor die Engeland met noordkust van Schotland verbindt en zo’n 1.300 kilometer lang is. De route loopt grotendeels over onverharde wegen. Iets voor avonturiers dus.

The Great North Trail werd zopas voorgesteld. Het gaat om een nieuwe fietsroute tussen Engeland en Schotland waarvan 98 procent over onverharde wegen, door bosgebied en straten met weinig verkeer loopt. Tijdens de tocht kom je allerlei indrukwekkende landschappen tegen zoals dat van Loch Lomond en Trossachs National Park, Loch Ness en Cape Wrath.

Cycling UK pakt naar eigen zeggen met het initiatief uit omdat er steeds meer vraag is naar routes die door het platteland lopen en waar weinig druk verkeer is. Omdat het overwegend om onverharde wegen gaat, is een mountainbike aangewezen om de route af te leggen. Aangeraden wordt om met banden te rijden die minimum 40 millimeter dik zijn.