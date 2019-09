Tongerse parketmagistraat mag na twee maanden cel nog altijd niet naar huis

Tongeren -

De Tongerse parketmagistraat Dominiek Renotte blijft in de cel in het onderzoek naar gesjoemel met oldtimers. Het Hof van Cassatie heeft zopas het beroep verworpen dat hij had ingediend tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die zijn aanhoudingsmandaat op 23 augustus voor de derde keer had bevestigd.