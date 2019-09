Paal Zomert sluit af met kermis

Paal

Beringen - Hoe kan je een zomer beter afsluiten dan met een kermis. Paal Zomert was een succes met deze kermis als apotheose.

Een hele vakantie Paal Zomert, met echte zomers temperaturen en wekelijks een kleine of grote activiteit in Paal. Afsluiten deed Paal Zomert het weekend voor het schooljaar begon met de tweede kermis. Jong en minder jong genoten drie dagen van de vele attracties. Van paardenmolen, eendjes vangen, paardje rijden, de schietkraam, blikken gooien of wat dacht je van de nijlpaarden te voederen met appelen of een bal in de wc pot gooien? Trampoline springen en koprollen of in een bal op het water het kon allemaal. Maar ook de botauto’s en de rupsen voor hen die het wat rustiger aan willen doen het lunapark blijven succes hebben. Voor zij die het wat spectaculairder wilde was er de Big Swing en zeker Coco Bongo. Een frietje of smoutebollen maar ook de suikerspin, escargots en hamburgers waren zoals steeds present. En dit alles kon je vanop de verschillende terrassen rustig aanschouwen en tussendoor even over de grootste kermis van de omstreken kuieren. Wel Paal zomert kijkt al uit naar 2020. AC