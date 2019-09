The New York Post tipt bizarre schoen uit België als trend

Volgens de New York Post worden schoenen met focus op de dikke teen dit najaar een hit. De trendsetter? Die komt uit België. Glenn Martens (36) ontwierp voor het label Y/Project immers een pump met peeptoe waaruit enkel de grote teen komt piepen.

De schoenen met lage hak kregen de toepasselijke naam ‘Big Toe Shoe’ mee, kosten 900 euro en zijn bijna overal uitverkocht. “De nieuwste, bizarre - eerlijk gezegd afschuwelijke - schoenentrend is helaas neergedaald”, staat er te lezen.

Het Franse modehuis Celine, onder de creatieve leiding van Hedi Slimane, heeft met de ‘Pirate Leather Sandals’ gelijkaardige modellen in de collectie en ook die verkopen volgens de New Yorkse krant erg vlot. Het enige verschil: bij deze modellen zit de grote teen in een lederen omhulsel.

Onze andere landgenoot Martin Margiela, waarvan exclusieve stuks later deze maand onder de hamer gaan in Parijs, was de eerste die schoenen ontwierp waarbij de tenen werden gescheiden. Het zogenoemde Tibi-model bestaat dit jaar al dertig jaar en is aan een revival bezig in verschillende ontwerpen: van ballerina’s tot laarsjes.

De schoenen met vierkanten neus van Bottega Veneta

Vreemde schoenen, populaire schoenen

Het is niet de eerste keer dat bizarre schoenen furore maken op de catwalk en felbegeerde items worden van fashionista’s. Het Franse label Balenciaga interpreteerde Crocs in 2017 nog als klompen op een platform en ook dat schoeisel werd erg populair in de modewereld. Hetzelfde geldt voor de Crocs met bont en edelstenen van Christopher Kane. En een paar weken geleden schreven we over de schoenen met vierkanten neus van het Italiaanse Bottega Veneta, die momenteel op het verlanglijstje van veel modefans prijken.

Jeans met blote billen

Y/Project zelf trok ook al vaker de aandacht van de modepers. Zo lanceerde het dit voorjaar een jeansshortje dat eigenlijk meer op een slip leek. Twee jaar geleden was er het jeansjasje met veel te lange mouwen. En in mei 2017 ging de blote billenjeans van Martens de wereld rond