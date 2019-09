Alle ogen op Lily-Rose Depp gericht in Venetië

Op het filmfestival van venetië waren alle ogen maandagavond op Lily-Rose Depp, de dochter van Vanessa Paradis en Johnny Depp gericht. Zij verscheen er samen met haar vriend Timothée Chalamet op de rode loper. Het jonge koppel wordt door Vogue bejubeld om hun stijl.

Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Lily Rose Depp (20) en Timothée Chalamet (23) verschenen samen op de première van ‘The King’, hun aankomende Netflix-film, op het 76ste filmfestival van Venetië. Alle aandacht was op het jonge koppel gericht, dat het op de rode loper strikt professioneel hield.

De twee jonge acteurs droegen compatibele zijden outfits: zij een lange bustierjurk in het oudroze van Chanel. Geen opmerkelijke keuze, want de ster is al jaren een van de gezichten van het merk.

Hij verscheen in een glanzend grijs pak van ontwerper Haider Ackermann, die in Antwerpen studeerde, in combinatie met stoere zwarte cowboy boots. De passage van Depp en Chalamet ging niet onopgemerkt voorbij. Modeblad Vogue omschrijft de twee, die sinds vorig jaar in september een koppel vormen, als fashion royalty.

Over de film

‘The King’ brengt het verhaal van de eigenzinnige prins Hal (rol van Chalamet). Na de dood van zijn vader bestijgt hij tegen zijn zin de Engelse troon en moet hij een koninklijk leven beginnen leiden. Naast zijn vriendin Lily-Rose, duikt ook onder meer Robert Pattinson op in de film. De prent is vanaf dit najaar op de streamingdienst beschikbaar en zal in geselecteerde bioscopen worden vertoond.