Langste cruise ter wereld doet in 245 dagen 111 havens aan

Aan de Greenwich Pier in Londen is zaterdag de eerste Ultimate World Cruise vertrokken van het cruisebedrijf Viking Cruises, voor een tocht van 245 dagen langs 6 continenten, 51 landen en 111 havens.

De tocht van acht maanden heeft onder meer stops in Scandinavië, het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, de eilanden in de Stille Oceaan, Australië, Azië en de Middellandse Zee. Hoogtepunten zijn volgens het in Zwitserland gevestigde bedrijf Rio de Janeiro in Brazilië, Ushuaia in Argentinië, Hobart in Australië, Ho Chi Minhstad in Vietnam, Mumbai in India en Luxor in Egypte. Tijdens de tocht overnachten de passagiers ook in 23 steden.

Indien het schip effectief 245 dagen op zee blijft, breekt Viking Cruises, dat in 1997 werd opgericht door een Noorse miljardair, het wereldrecord voor de langste ononderbroken passagierscruise, melden verschillende media. Volgens CNN kost de trip minstens 92.990 dollar (84.941 euro) per persoon, voor een businessclass-formule, maaltijden en excursies in elke stad waar wordt aangemeerd.

De lange tocht wordt uitgevoerd met het schip Viking Sun, dat 227 meter lang is en 465 kamers met balkon telt. Het schip beschikt ook over tien eetgelegenheden, een kuuroord, een zwembad, een panoramische lounge en bibliotheken, en er staan ook talrijke optredens op de agenda.