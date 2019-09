Geslaagde samenwerking MC De Buiting en RW MX team

Paal

Beringen - Een weekend vol motorcross VLM/JMS georganiseerd door MC De Buiting en RW MX team. Zowel jeugd als junioren, senioren, Inters maar ook Quads en zijspannen reden over het parcours Bervoets

MC De Buiting o.l.v. Jan Paulissen en RW MX team van Werner Renders hadden alle krachten en expertise gebundeld om deze cross te organiseren. Zo wil men een nieuwe impuls brengen in de motorcross in Paal. Door de droogte was regelmatig het terrein nat maken zeker nodig. Gelukkig had het medisch team weinig werk. Ook was er naar aloude traditie ’s avonds nog een barbecue en een optreden.