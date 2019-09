In het nieuwe één-programma ‘Merci voor de muziek’ verrassen Bart Peeters en Nora Gharib elke week met een musical op een totaal onverwachte plek, tot grote verbazing van de omstaanders. In bovenstaand fragment zie je ze vermomd als een 60-jarige zoon en 92-jarige mama de tram opstappen. Elke jongere die nog rechtstaat voor bejaarden krijgt een spectaculaire beloning, die algauw de hele tram mee in vervoering brengt.