Straatbarbeque in Veststraat is groot succes

Beverlo

Beringen - De jaarlijkse clubvest barbeque van 25 augustus is dit jaar dankzij het prachtige weer en de grote opkomst van een 26-tal buren weer een groot succes geworden.

Door het voorspelde hete weer werd 's morgens vroeg in laatste instantie beslist om de tent niet op te bouwen en te kiezen voor de natuurlijke schaduw van de bomenrij die voor heerlijke verkoeling zorgde.Tafels, stoelen en drank werden met vereende krachten aangebracht en klaargezet. Na de inleidende speech van bestuur medewerkster Patricia konden we ons allemaal te goed doen aan een smakelijke barbeque. Na het eten kreeg de zon ons terug in het vizier en hebben we te samen het plein overgestoken om onder de nieuwe schaduwplaats tot de late uurtjes bij te praten.