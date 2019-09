Christian Van Eyken schuldig bevonden aan moord: "IJskoude daad, laffe executie"

Voormalig Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken (UF) en zijn echtgenote Sylvia B. zijn dinsdag door de Brusselse correctionele rechtbank schuldig bevonden aan de moord op B.’s ex-echtgenoot Marc Dellea in 2014. Het koppel krijgt 23 jaar cel voor moord.

De rechter had dinsdagochtend geen genade voor het koppel. Hij achtte hen allebei schuldig aan de moord. "De dader sloeg toe op het moment dat de conciërge, de hond én de dochter afwezig waren. Dat was allemaal wel heel toevallig. De daad was minutieus voorbereid. Tijdens het onderzoek is meermaals gebleken dat de twee beschuldigden leugenachtige verklaringen hebben afgelegd", klonk het.

De rechter was ook hard over het schuldbesef van beide beschuldigden. "Er is een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij de twee. Een psychiater omschrijft Van Eyken als een narcist, als theatraal. Als ontrouw, manipulatief, fysiek en mentaal agressief. Kennissen omschrijven Sylvia B. als manipulatief. De rechtbank is dan ook helemaal niet gerustgesteld door de houding die de twee aannemen tijdens het onderzoek en tijdens de rechtszaak."

Het openbaar ministerie eiste "vanwege de zware feiten en het laffe karakter van de daad" 25 jaar cel tegen het koppel, de rechter maakte daar 23 jaar van.

Dellea

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. In oktober 2015 werd Sylvia B. door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord. Op 27 januari was het de beurt aan Christian Van Eyken, al werd de man een dag later al vrijgelaten omdat het aanhoudingsbevel niet ondertekend was.

Begin 2017 sloot de onderzoeksrechter zijn onderzoek af, en maakte het over aan het parket. Dat liet de onschendbaarheid van Christian Van Eyken opheffen, en vervolgt zowel de ex-parlementariër als zijn assistente voor moord. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Dellea ontkend.

Het proces werd begin 2017 al ingeleid, maar herhaaldelijk uitgesteld omwille van problemen met de toegankelijkheid van het bewijsmateriaal en discussies over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank.

De DVD

In november 2018 had het uiteindelijk een aanvang moeten nemen, maar toen raakte bekend dat het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek had geopend voor informaticasabotage en vernietiging van materiële goederen van openbaar nut nadat in oktober 2017 een DVD met opnames van de bewakingscamera’s vernield werd op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank.

De DVD zou bewerkt zijn met een houtbrandpen, waarna de computer waarin de DVD vervolgens gestoken werd, in brand schoot en vernield raakte, net als de DVD zelf. Op de DVD stonden onder meer de beelden waarop te zien is hoe Christian Van Eyken en Sylvia B. het appartement verlaten waar later Dellea dood zou worden aangetroffen.

In het kader van dat onderzoek werden Van Eyken en Sylvia B. in verdenking gesteld, wat leidde tot een laatste uitstel. Maar in juni 2019 kon het proces eindelijk beginnen. Het openbaar ministerie eiste toen 25 jaar cel tegen het koppel, de verdediging vroeg de vrijspraak.