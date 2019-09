Senioren van Genendijk voor de 10de keer naar zee

Kwaadmechelen

Ham - De senioren van Genendijk trokken voor de 10de keer naar zee.

De eerste keren gingen ze met de bus, trein en tram naar Nieuwpoort-Bad. Het hotel Sandeshoved was ons verblijf voor een midweek. De laatste jaren gaan ze met de autobus, dit is veel gemakkelijker voor de senioren. Dit jaar was een recordjaar met 40 senioren en ook het warmste midweek in die 10 jaar. Voorzitter Willy Schuermans zorgt elk jaar voor een mooi gevarieerd programma.

Om 8 uur vertrek om naar onze eerste stop in Balegem voor een bezoek aan een oude jeneverstokerij Van Damme. Met een gids een rondleiding gevolgd door proevertjes. Aangekomen in ons hotel kon men deelnemen aan een wandeling langs de dijk naar een terras dat we voor de 10de bezoeken om de midweek te beginnen.

Dinsdag na een heerlijk ontbijt konden de liefhebbers een bijzondere wandeling maken in de Sahara van De Panne. Het nadeel was de temperatuur bij het ploeteren door het zand in de duinen.Woensdag was er een daguitstap naar het centrum voor blindengeleidehonden. Zeer interessant om te bezoeken in Kokzijde. De opleidng van een hond kost 25000 euro. Ongeveer de helft wordt betaald door toelage en de andere helft door sponsoring en andere activiteiten. De wachttijd voor een blinde of slechtziende bedraagt 3 jaar.

De volgende stop was de opendeur van de luchtmachtbasis van Kokzijde. Hier waren de oude Sea King en de nieuwe reddingshelikopter te bewonderen. Een laatste stop in Gistel bij Zuster Godelieve, waar we een prachtige film konden bekijken.

Donderdag was een vrije dag om te winkelen, terrasjes of een ritje met de kusttram. Om 18 uur was er een receptie om de 10-jarige midweek te vieren, gevolgd door een diner en gezellig samenzijn.

Vrijdag terug naar Genendijk met de autobus met onderweg nog een bezoek aan de fabriek van Dovykeukens in Roeselare. Dit bezoek was het meest interessante van onze midweek. Na de uitleg van de vertegenwoordiger van Dovy mochten we de fabriek bezoeken. 4,5 hectare groot waar bijna alles automatisch een keuken wordt gemaakt. Met heel andere ogen kijken we nu naar Donald Muylle en zijn 2 zonen.