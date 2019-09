Bodemburen pakken hun stoel en verbinden de buurt

Oud-Waterschei

Genk - Vrijdag 30 augustus rond 19 uur kwamen een 40-tal buren van de Bodemstraat naar buiten voor de eerste 'Pak je stoel burenbabbel'.

De formulke is simpel: op een stoel met een hapje en een natje beleefden ze een fijne buurtbabbel. De week ervoor kregen de bewoners van het buurtcomité een briefje in de bus en de respons was hartverwarmend. Totdat de nachtkou viel werd er deftig gepraat over het fijn samenleven in de buurt. Een nieuwe klassieker is geboren 29 augustus 2020 om 19.00 zal de volgende 'pak je stoel' doorgaan, dat werd alvast afgesproken en de deelname aan Levensloop vanuit de Bodemburen werd alvast ook afgesproken.