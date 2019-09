Blinkende start in ’t Klavertje en de wijkschool Steenoven van Koersel

Koersel

Beringen - De kinderen werden dit jaar verwelkomd door enkele leerkrachten die zich verkleed opstelden aan de poort.

Zowel aan de hoofd- als aan de achteringang werden de kinderen gepoetst voor een blinkende start dit schooljaar. Voor de allerkleinsten is de eerste schooldag extra spannend. En dat gaat soms al eens gepaard met een traantje maar gelukkig zijn ouders of juffen er om de kleinsten snel te troosten. In het wijkschooltje ‘Klavertje' in Koersel ook wel gekend als het schooltje van Steenoven was het niet anders.