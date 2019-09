Paal

Beringen - Duivensport is meer dan inkorven en wegwezen.

De verzorging van de duiven neemt heel wat tijd in beslag, zeker tijdens tropische dagen. Zeker (zoals bij de mens) genoeg koel water voorzien, sommigen hadden een ventilator maar meestal zoeken de duiven zelf hun koel plekje zoals in de okkernotenboom. De juiste voeding zoeken voor je duif is ook niet eenvoudig. Er bestaan immers heel veel mengelingen. De voorbije weken stonden enkele grote vluchten op het programma. Ringen is er niet meer bij, nu wordt de ring ingelezen op pc en zo ook op de tracer. Als de duiven gelost zijn, is het niet meer zoals vroeger met de ring afklokken, maar de tracer is verbonden met de pc en zo ook met de duiventil waar een signaal doorgestuurd wordt bij het thuiskomen van de duif.