Al zeker 25 doden na brand op schip in Californië, nog negen vermisten

Bij de brand op een boot met amateurduikers voor de kust van Californië zijn al zeker 25 mensen omgekomen. Dat hebben de autoriteiten gemeld. Er zijn inmiddels 20 lichamen geborgen. 5 andere lichamen werden gelokaliseerd op de bodem van de oceaan, vlakbij het schip, verklaarde sheriff Bill Brown van Santa Barbara County op een persconferentie.

Het schip is intussen volledig gezonken, nadat het water maakte. Duikers zijn in de weer om de overige lichamen te bergen, aldus Brown. “Het schip is onstabiel en ik ben niet zeker wanneer we deze lichamen, en eventueel nog andere, zullen kunnen bovenhalen”, voegde hij er nog aan toe.

Bij de zoekactie naar slachtoffers worden naast duikers ook verschillende helikopters en schepen van de kustwacht ingezet. Tot hiertoe werden echter geen verdere overlevenden gevonden. “Dit is niet hoe we vandaag wilden wakker worden (...), het is een zeer tragische gebeurtenis”, verklaarde kapitein Monica Rochester van de kustwacht. “We zullen de hele nacht doorzoeken tot de ochtend, maar ik denk dat we ons moeten voorbereiden op het ergste”, zei ze.

De 30 meter lange Conception was zaterdag uitgevaren voor een uitje van drie dagen onder duikers. Aan boord van het schip bevonden zich 33 passagiers en zes bemanningsleden. De boot moest maandag terugkeren naar de kust van Californië. De brand op de Conception brak uit in de nacht van zondag op maandag, in de buurt van het eiland Santa Cruz. Vijf opvarenden konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Het gaat om bemanningsleden die zich op het dek van de boot bevonden en in het water sprongen. Ze werden vervolgens opgepikt door een andere boot.

De vrees is dat veel vermisten verrast werden door het nachtelijke vuur. Ze sliepen onder het dek, meldde Aaron Bemis van de kustwacht eerder in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN. De passagiers werden vermoedelijk door het vuur ingesloten.

De eilandengroep voor de kust van Santa Barbara is zeer geliefd bij duikers en zeilers.