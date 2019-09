CRR Elst met de fiets naar Hoogeloon

Millen

Riemst - CRR - de Choco Rum Riders - uit Elst organiseerde voor de vierde keer een wielertweedaagse. Deze fietsclub heeft een 40-tal leden en maakt iedere zondagvoormiddag een fietstocht tussen de 70 en 100 km. Hun doel is om vooral te fietsen en hun hoofden “leeg” te maken. Deze toffe bende trotseert weer en wind en maakt heel veel plezier zowel op als naast de fiets.

In het weekend van 31 augustus en 1 september stond de jaarlijkse tweedaagse op het programma. Dit keer gingen ze eens letterlijk hun grenzen verleggen, nl. richting Hoogeloon, een dorp in de provincie Noord-Brabant.

Zaterdagmorgen vertrok de harde kern - een 20-tal fietsers - om 8.30 uur stipt aan de kerk in Millen. De eerste stop was voorzien in Rekem voor een licht ontbijt, dan een tweede stop in Thorn rond het middaguur. Onderweg werd er ook halt gehouden in de Achelse Kluis en afhankelijk van het aantal trappisten dat er gedronken werd, kon het aankomstuur ook wat verschillen. Eindbestemming van hun fietstocht was domein de Biestheuvel.

’s Avonds was er een heerlijke barbecue. Na een korte nacht hebben ze samen ontbeten en werd de terugweg aangevat. Op de terugweg fietsten ze langs Hechtel-Eksel, waar deze ervaren fietsers ook eens graag door de bomen wilden fietsen. Wat een zalig gevoel fietsen tussen de kruinen van de bomen!

Zondagnamiddag bereikten ze veilig en wel Millen en iedereen kon dan ook tevreden terugblikken op een leuke tweedaagse!