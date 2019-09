Succesvolle dagfietstochten bij Neos Maaseik

Maaseik - Met een grote opkomst en vooral zonder ernstige valpartijen zijn de dag fietstochten voor dit jaar weer afgerond.

De eerste fietstocht bracht ons richting Meerssen langs de Maas en daarna het Julianakanaal. De afspanning De Nachtegaal, in een natuur- en wandelgebied, was de plaats om van een welverdiende rust en een smakelijk middagmaal te genieten. Het terugfietsen ging langs de Zuid-Willemsvaart met uiteraard nog een koffiestop.

De tweede fietstocht ging naar het natuurgebied De Meinweg op de grens van Nederland en Duitsland. Via Susteren, Montfort en Vlodrop ging het naar de brasserie De Boshut voor het middagmaal. Met nog een tussenstop op de markt in Roermond ging het richting Maaseik. Met een afsluitende drink in De Sjeiven Dörpel werd deze tweede dag fietstocht afgesloten.

Voorlopig is er nog 1 middagfietstocht gepland op woensdag 25 september met vertrek om 14 uur aan CCAO. Het wandelseizoen gaat ook weer van start en dit op donderdag 25 september met vertrek om 13.30 uur ook aan CCAO. Onze sportieve Neos-leden moeten dus niet stil blijven zitten.