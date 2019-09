"Max Verstappen was terug zichzelf, veel te agressief!"

Volgens Nico Rosberg zagen we tijdens de GP van België terug de 'oude' Max verstappen die veel te agressief is.

Max Verstappen is veranderd, hij is veel rustiger geworden en minder agressief, hij gaat nog amper in de fout. Dat is de boodschap die we de voorbije twaalf maanden meermaals te horen kregen, onder andere van Red Bull F1-teambaas Christian Horner.

In Spa-Francorchamps verliep het tijdens het begin van de GP van België echter anders. Verstappen kende een slechte start en wou in de eerste bocht meteen verloren plaatsen goedmaken door agressief binnendoor te duiken. De Nederlander torpedeerde daardoor Kimi Raikkonen, iets dat nadien door de stewards als 'race-incident' werd bestempeld.

Verstappen zijn wagen raakte ernstig beschadigd, in die mate zelfs dat hij een passagier in zijn eigen wagen werd toen hij na de aanrijding met Raikkonen alsnog probeerde volgas door te gaan en in Eau Rouge crashte.

Voormalig F1-piloot Nico Rosberg meent dan ook dat we zondag terug de 'oude' Max Verstappen gezien hebben die veel te agressief is.

"Verstappen was terug een beetje de oude versie van zichzelf," zei Rosberg in een video op zijn Youtube-kanaal.

"Gewoonweg te agressief, veel te agressief. Ik begrijp ook niet dat hij voluit met de wagen blijft rijden, zelfs wanneer die stuk is. Hij heeft stalen zenuwen maar dat had echt geen zin."

Voor de tienduizenden Nederlandse fans die naar het circuit van Spa-Francorchamps waren afgezakt was het alvast een grote teleurstelling, net als voor Max Verstappen zelf.

